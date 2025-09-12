Agencias

Los vuelos internacionales desde España se encarecieron un 20% en agosto, por encima del 13% de los nacionales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los vuelos internacionales desde España se encarecieron un 20% en agosto en comparación al mismo mes del año anterior, por encima del coste de las operaciones nacionales, que experimentó un incremento del 12,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

El encarecimiento de los vuelos a destinos extranjeros supone el aumento más alto de los precios turísticos, que se elevaron un 7,4% más en conjunto durante el octavo mes.

Así, el coste de los campings y albergues subió un 4,4%, por delante del alza del 3,9% interanual en los hoteles. Por su parte, los paquetes turísticos nacionales aumentaron su coste un 3,8%, en tanto que los combinados internacionales se mantuvieron igual que en agosto del año anterior.

Además, el transporte de pasajeros por mar registró un aumento del 3,5% en el precio.

En cuanto al acumulado del año, entre enero y agosto, destacan los encarecimientos del 32,5% de los combinados turísticos nacionales y del 32,1% en los vuelos nacionales durante los primeros ocho meses, seguidos por los movimientos internacionales (+26,2%) y los hoteles (+25,9%).

En el lado contrario, los paquetes turísticos internacionales fue el único campo que bajó su precio, hasta el 0,9% frente al mismo periodo de 2024.

Asimismo, también se encarecieron los combinados turísticos nacionales (+18,8%), los vuelos internacionales (+12,5%), alojamientos de campings y albergues (+4,4%) y transportes de pasajeros por mar (+3,4%).

Por tanto, así evolucionan los precios del sector turístico en un nuevo verano que se prevé récord en España, dado que la llegada de turistas a España será de casi 42 millones de turistas internacionales entre junio y septiembre, un 3,2% más que en los mismos meses de 2024.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UpM y OCDE señalan que la integración económica mediterránea crece "por debajo de su potencial"

UpM y OCDE señalan que

Mueren más de 25 militares en dos ataques achacados a Estado Islámico en el oeste de Níger

Mueren más de 25 militares

La Guardia Civil halla unos restos óseos en la costa de Migjorn, en Formentera

La Guardia Civil halla unos

Álvarez (UGT) considera que la OPA de BBVA al Sabadell "sería un desastre desde todos los puntos de vista"

Álvarez (UGT) considera que la

El azufre pudo hacer la atmósfera de Marte más propicia para la vida

El azufre pudo hacer la