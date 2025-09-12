Los vuelos internacionales desde España se encarecieron un 20% en agosto, por encima del 13% de los nacionales

Los vuelos internacionales desde España se encarecieron un 20% en agosto en comparación al mismo mes del año anterior, por encima del coste de las operaciones nacionales, que experimentó un incremento del 12,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

El encarecimiento de los vuelos a destinos extranjeros supone el aumento más alto de los precios turísticos, que se elevaron un 7,4% más en conjunto durante el octavo mes.

Así, el coste de los campings y albergues subió un 4,4%, por delante del alza del 3,9% interanual en los hoteles. Por su parte, los paquetes turísticos nacionales aumentaron su coste un 3,8%, en tanto que los combinados internacionales se mantuvieron igual que en agosto del año anterior.

Además, el transporte de pasajeros por mar registró un aumento del 3,5% en el precio.

En cuanto al acumulado del año, entre enero y agosto, destacan los encarecimientos del 32,5% de los combinados turísticos nacionales y del 32,1% en los vuelos nacionales durante los primeros ocho meses, seguidos por los movimientos internacionales (+26,2%) y los hoteles (+25,9%).

En el lado contrario, los paquetes turísticos internacionales fue el único campo que bajó su precio, hasta el 0,9% frente al mismo periodo de 2024.

Asimismo, también se encarecieron los combinados turísticos nacionales (+18,8%), los vuelos internacionales (+12,5%), alojamientos de campings y albergues (+4,4%) y transportes de pasajeros por mar (+3,4%).

Por tanto, así evolucionan los precios del sector turístico en un nuevo verano que se prevé récord en España, dado que la llegada de turistas a España será de casi 42 millones de turistas internacionales entre junio y septiembre, un 3,2% más que en los mismos meses de 2024.