Las fuerzas de India matan a diez supuestos milicianos maoístas, incluido un comandante del grupo

Las autoridades de India han anunciado la muerte de al menos diez supuestos miembros de la insurgencia maoísta, incluido un destacado comandante del grupo, en el marco de una operación llevada a cabo en una zona boscosa entre los estados de Odisha y Chhattisgarh, en el este del país asiático.

El portavoz de la Policía de Odisha, Sanyib Panda, ha indicado que entre los muertos en la operación figuran Modem Balakrishna, alias 'Manoj', a quien acusa de estar al frente de las operaciones del Partido Comunista de India (CPI, según sus siglas en inglés) en el estado. Sobre él pesaba una recompensa de 2,5 millones de rupias (cerca de 24.150 euros).

Asimismo, ha manifestado que entre los muertos está también un miembro del comité estatal del CPI identificado como Pramod. "Sus muertes suponen un duro golpe a las actividades de los naxalitas en Odisha", ha zanjado Panda, según ha informado el diario 'The New Indian Express'.

India ya anunció en mayo la muerte del líder del CPI, Nambala Keshava Rao, en una operación en Chhattisgarh. Los maoístas llevan casi 60 años combatiendo contra el Ejército indio en el llamado Corredor Rojo del centro del país, donde se levantaron en armas contra los líderes tradicionales.

En esta zona del país asiático actúan numerosos grupos armados de ideología maoísta, abanderados por formaciones como el CPI, fundado en 2004. Las autoridades de India lo ilegalizaron y declararon como una organización terrorista cinco años después y han prometido acabar con sus operaciones.