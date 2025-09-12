Agencias

La Universidad de Michigan (EE.UU.) crea una plaza de profesor titulado de estudios catalanes

La Universidad de Michigan, en Estados Unidos, ha creado una plaza de profesor titulado de estudios catalanes por iniciativa de la familia del catalán Jordi Ribas, vicepresidente corporativo de Microsoft, a través de una dotación íntegramente privada.

La Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies supone la consolidación de la docencia e investigación en estudios catalanes en esta universidad norteamericana y garantiza que haya una plaza de profesor titular fija, ha informado este viernes el Institut Ramon Llull (IRL) en un comunicado.

El deseo de la familia Ribas es que esta iniciativa se convierta en una "pequeña semilla" y continuará trabajando con el IRL para que otras familias o fundaciones catalanes se animen a establecer plazas fijas de profesores titulares de estudios catalanes en universidades punteras de todo el mundo.

