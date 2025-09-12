Agencias

La UE destina 40 millones de euros para ayudar a los ucranianos a prepararse para el frío extremo del invierno

Por Newsroom Infobae

La Comisión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 40 millones de euros para asistir a los ucranianos en su preparación para afrontar las temperaturas extremas en el que será el cuarto invierno que vive el país desde que Rusia lanzó la invasión en febrero de 2022 y destruyó infraestructuras energéticas estratégicas del país.

"Con esta ayuda reafirmamos nuestro compromiso hacia el pueblo ucraniano con solidaridad, humanidad y determinación", ha afirmado en un comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Los fondos comunitarios se destinarán a dar apoyo a los socios humanitarios de la UE desplegados en la región, pero también a costear la reparación de casas y centros de atención para los desplazados y garantizar el acceso al agua, saneamiento y calefacción.

También se destinará parte al envío de combustibles sólidos, aparatos de calefacción y material de aislamiento; así como de puntos de calefacción de emergencia.

Según indican los servicios comunitarios, se dedicará una "atención especial" a los grupos más vulnerables como las personas de mayor edad, los niños, discapacitados y familias desplazas que viven en centros colectivos.

