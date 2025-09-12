Agencias

La Reina Sofía desafía al Rey Juan Carlos I en Ferrol

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Rey Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para participar en las regatas del fin de semana en Sanxenxno y lo ha hecho horas antes de que la Reina Sofía estuviera en la Comunidad para amadrinar la botadura de la primera fragata de las F-110.

Tras aterrizar en el aeropuerto de A Coruña, el emérito se dirigió a la casa familiar de su gran amigo Pedro Campos y no se ha vuelto a dejar ver. Por la tarde, la Reina Sofía ha acudido a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, en Ferrol.

Allí, la monarca ha vuelto a desafiar la presencia de Don Juan Carlos al aparecer con una sonrisa en su rostro y luciendo uno traje de chaqueta y pantalón súper especial del diseñador español Alejandro de Miguel en color verde menta.

De esta manera, la Reina Sofía ha ejercido como madrina de botadura de la primera fragata de las F-110, bautizada como 'Bonifaz', en recuerdo al histórico militar y marino castellano del siglo XIII, a pocos kilómetros de su marido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Al menos ocho muertos y

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Ascienden a 46 los muertos

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

Más de un centenar de

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

(Previa) Barça y Atlético buscan

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado

Bolsonaro, condenado por intento de