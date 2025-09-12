La Reina Letizia confirma que los pantalones culotte son su nuevo básico infalible

Cumpliendo con la tradición en su semana de 'vuelta al cole' tras haber puesto punto y final a sus vacaciones, la Reina Letizia se ha despladado este viernes a La Rioja para presidir la apertura del Curso Escolar 2025/2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria "Entresotos", y en el instituto de Educación Secundaria 'Gonzalo de Berceo' en la localidad riojana de Rincón de Soto.

Una de las citas ineludibles y preferidas de su Majestad, que nos ha dejado ver una vez más su faceta más tierna y maternal. Cercana, sonriente y muy cariñosa con los más pequeños, la madre de la Princesa Leonor se ha dado un baño de masas mientras jugaba con los niños y escuchaba sus impresiones en este arranque de curso.

Interesándose por los hábitos de lectura de los estudiantes -justo cuando María Pombo ha desatado una gran controversia con su curzada contra la lectura asegurando que no se es mejor persona por leer- Doña Letizia les ha confesado que ella lee "todos los días" y les ha aconsejado que "lean mucho. Lo que sea, libros, comics... Leer es lo más importante, ayuda a expresarse mejor y a entender mejor"

Un acto en el que la Reina ha lucido un look versátil y cómodo protagonizado por su básico infalible, unos pantalones tipo culotte. Un diseño de tiro alto en color azul marino -después de lucir unos similares en blanco en su última aparición, en la que triunfó con un chaleco de tweed de estreno- con cinturón ancho confeccionado en el mismo tejido y hebilla plateada, que en esta ocasión ha combinado con una blusa azul celeste con rayas verticales en blanco y cuello redondo, y los zapatos 'Mary Jane' de Sézane con pulseras al empeine y tacón sensato que se han convertido en sus favoritos, tiene en tres colores y este viernes ha lucido en negro.

Además, ha llamado la atención que después de una temporada 'ocultas', Doña Letizia ha presumido orgullosa de sus canas; un pequeño mechón a cada lado de la cabeza con los que la madre de la Princesa Leonor ha demostrado que el paso del tiempo le sienta a las mil maravillas.