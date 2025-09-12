La ONU pide a Siria que impulse negociaciones con las autoridades kurdas tras los últimos combates en Alepo

Naciones Unidas ha reclamado al Gobierno instaurado en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad que impulse negociaciones con las autoridades kurdas para resolver los problemas existentes, tras una nueva ronda de combates durante la jornada del jueves en la provincia de Alepo (norte).

"Animamos al Gobierno sirio a seguir participando en conversaciones con otras fuerzas políticas en Siria para unir el país", ha dicho el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, quien ha incidido en que "recae sobre el Gobierno que todos los sirios estén representados y se sientan seguros".

"Creo que todos estamos preocupados cada vez que sigue habiendo enfrentamientos internos en Siria", ha subrayado, después de que las autoridades sirias denunciaran dos muertos en un ataque con artillería por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en Alepo, si bien las fuerzas kurdas negaron haber abierto fuego primero y aseguraron haber repelido un "intento de infiltración" de las tropas gubernamentales en la zona.

Las FDS han defendido en varias ocasiones la necesidad de "un diálogo pacífico" en el país tras la caída de Al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), si bien por ahora no hay un acuerdo definitivo a pesar de los contactos entre el nuevo presidente sirio, Ahmed al Shara, y el líder de las FDS, Mazlum Abdi, por lo que la zona bajo control kurdo ha presenciado combates esporádicos durante los últimos meses.