Agencias

La Guardia Civil halla unos restos óseos en la costa de Migjorn, en Formentera

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Guardia Civil investiga el hallazgo de unos restos óseos en Formentera, concretamente en la costa de Migjorn.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, los restos fueron hallados el miércoles a primera hora por parte de una patrulla de la Guardia Civil que recorría la zona.

Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia, aunque desde el Instituto Armado han destacado el avanzado estado de descomposición de estos restos, por lo que será también muy difícil su identificación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Álvarez (UGT) considera que la OPA de BBVA al Sabadell "sería un desastre desde todos los puntos de vista"

Álvarez (UGT) considera que la

El azufre pudo hacer la atmósfera de Marte más propicia para la vida

El azufre pudo hacer la

El PSOE insiste en que Henry Méndez, quien "presume de odiar a rojos, no puede venir a cantar a Villa de Vallecas"

El PSOE insiste en que

La Reina Sofía desafía al Rey Juan Carlos I en Ferrol

La Reina Sofía desafía al

Kike Calleja, primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Kike Calleja, primer expulsado de