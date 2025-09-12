La CIJ rechaza una nueva petición de Guinea Ecuatorial sobre la mansión incautada en París al hijo de Obiang

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado este viernes las medidas provisionales solicitadas por Guinea Ecuatorial para evitar el acceso de las autoridades francesas a una mansión incautada en París a 'Teodorín' Nguema Obiang, hijo del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Por trece votos a dos, los magistrados del tribunal con sede en La Haya han concluido que Guinea Ecuatorial "no ha demostrado (...) de manera plausible" que tenga derecho a la devolución del edificio en virtud de los argumentos presentados y durante la vista que se celebró el pasado 15 de julio.

Malabo ya ha intentado en vano en varias ocasiones que la CIJ interceda en su favor para proteger una casa incautada hace ya más de una década, en el marco de una causa por blanqueo de capitales y malversación por la que 'Teodorín' ya ha sido incluso condenado.

En esta nueva oportunidad, las autoridades de Guinea Ecuatorial reclamaban al tribunal medidas cautelares para garantizar que Francia no ponía en venta el inmueble y que permita el acceso "inmediato" de observadores ecuatoguineanos.