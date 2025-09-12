Agencias

La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

Por Newsroom Infobae

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por una amplia mayoría una resolución de apoyo a la conocida como Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí para abogar por una próxima solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.

El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros doce países han optado por la abstención.

La declaración, aprobada en julio durante un encuentro al que no se sumaron representantes israelíes ni estadounidenses, aboga por pasos "tangibles" e "irreversibles" en favor de una solución política, con "acciones concretas" y cuanto antes para que haya un Estado palestino "independiente, soberano, económicamente viable y democrático".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado en redes sociales la votación en la ONU, enfatizando que "juntos" puede haber "un camino irreversible hacia la paz en Oriente Próximo". "Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (...) viviendo juntos en paz y seguridad", ha resaltado.

Ahora, Macron espera poder "concretar" junto a Arabia Saudí y el resto de socios internacionales "este plan de paz" en la conferencia para la solución de dos Estados que se ha convocado para este mismo mes también en Naciones Unidas.

EuropaPress

