Kiko Jiménez, más enamorado que nunca de Sofía Suescun tras perdonar su traición con Juan Faro

Por Newsroom Infobae

Protagonistas de una de las polémicas del verano después de salir a la luz la infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez con el culturista y millonario Juan Faro -con el que habría vivido un apasionado affaire durante 3 meses por el que incluso se habría planteado dejar al de Jaén- la pareja han pasado página y han reaparecido de lo más felices y unidos.

Aunque muchos apostaban porque su ruptura era inminente tras destaparse los detalles de la traición amorosa de la hija de Maite Galdeano -el ex de Gloria Camila, destrozado y "humillado", habría abandonado la casa de su novia durante varios días- ambos hacían oídos sordos a las informaciones y a mediados de agosto ponían rumbo a Tailandia para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

A pesar de que se especuló que su viaje se debía tan solo a un compromiso laboral, convencidos de que Kiko no podría superar la deslealtad de Sofía y romperían a su regreso a España, lo cierto es que su escapada al sudeste asiático ha servido para dejar atrás el pasado y empezar de cero más enamorados que nunca.

Y buena prueba de ello es que las cámaras de Europa Press han sorprendido a la pareja disfrutando de un romántico paseo por las calles del centro de la capital cogidos de la mano. De lo más sonrientes, y dejando claro que por el momento quieren seguir alejados del foco mediático, la influencer y su novio han guardado silecio y no han querido contarnos cómo está su relación, haciendo oídos sordos cuando le hemos preguntado si están viendo a Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2025' y si le darían algún consejo.

