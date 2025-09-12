Juventud e Infancia denunciará ante Fiscalía si CCAA crean centros para menores migrantes solos sin mínimos exigibles

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha asegurado este viernes que el Gobierno denunciará ante la Fiscalía si alguna comunidad autónoma crea centros para menores migrantes no acompañados con recursos que no reúnan los mínimos exigibles.

"Si alguna CCAA pretende vulnerar derechos de los menores que se trasladen de Canarias a Península creando centros que no reúnan los mínimos exigibles de recursos que sepan que vamos a denunciar hasta el último incumplimiento en fiscalía de menores. Poca broma con esto", ha señalado en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto sobre los menores migrantes no acompañados que se repartirán entre las comunidades autónomas, como consecuencia del real decreto-ley que se aprobó este año frente a la saturación de territorios como Canarias o Ceuta.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.