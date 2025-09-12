Agencias

Irene Rosales zanja los rumores y asegura que no está conociendo a nadie

Por Newsroom Infobae

Guardar

Después de dejarse ver juntos llevando a su hija Carlota al colegio se ha hablado de una cordialidad entre Kiko Rivera e Irene Rosales a pesar de estar viviendo uno de los momentos más convulsos de su vida tras anunciar su divorcio.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Irene y se ha mostrado de lo más contundente al preguntarle por su relación actual con Kiko tras ser vistos juntos, dejando claro que "no es de extrañar" porque "somos padres y eso lo vamos a ser toda la vida".

La exmujer del dj espera que tanto el hijo de Isabel Pantoja como ella mantengan esta relación cordial una vez firmado el divorcio: "esperemos que sí. Por parte de los dos" porque "tenemos dos niñas preciosas y le vamos a dar lo mejor a ellas. Además, hay mucho amor y mucho cariño. Eso nunca se va a perder".

Además, la que fuera colaboradora de televisión ha querido dejar claro que en estos momentos no está conociendo a nadie: "Nada, nada" porque ahora necesita "enfocarme en mí" y en nadie más.

Tirando de sentido del humor después de haberse rumoreado que está conociendo a una nueva persona, Irene ha asegurado que le da miedo "hasta ir a la farmacia no vaya a ser que digan que es el farmacéutico".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al Shara recibe al jefe del CENTCOM en una reunión que "refleja un ambiente positivo" entre Siria y EEUU

Al Shara recibe al jefe

La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

La Asamblea General de la

Super Mario Galaxy 2, Pokémon Pokopia y Dragon Quest VII Reimagined, nuevos juegos para Nintendo Switch 2

Super Mario Galaxy 2, Pokémon

Fran Rivera siente "mucho" la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales

Fran Rivera siente "mucho" la

Investigan la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella

Investigan la muerte violenta de