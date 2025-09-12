Agencias

El regulador de la competencia de EE.UU. investiga a Amazon y Google por sus prácticas publicitarias en línea

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) ha abierto una investigación contra Amazon y Google, propiedad esta última de Alphabet, para dilucidar si informaron erróneamente a las empresas que se anuncian en sus páginas web sobre el coste de hacerlo.

Según ha indicado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, las pesquisas están en manos de la división de protección al consumidor y se están centrando en averiguar si las tecnológicas comunicaron debidamente las tarifas por contratar espacios publicitarios.

Amazon subasta en tiempo real los anuncios que forman parte de una selección de "listados patrocinados" o "anuncios patrocinados", los cuales se muestran cuando los usuarios buscan productos específicos.

Google también asigna la publicidad a través de subastas automatizadas que se realizan en menos de un segundo cuando el usuario introduce su consulta en la barra de búsqueda.

Relacionado con este asunto, un tribunal federal de Estados Unidos determinó el pasado 3 de septiembre que Alphabet no tendría finalmente que vender Chrome en el marco de las medidas contempladas en el caso antimonopolio abierto contra la compañía.

El fallo judicial constató que Alphabet, en efecto, sí mantuvo un monopolio dentro del mercado de búsquedas por internet. Así, prohibió a Google cerrar contratos exclusivos de distribución y exigió que compartiera datos del buscador con sus competidores.

No obstante, no estará obligada a dejar de pagar a Apple o Samsung por preinstalar productos de Google. Tampoco tendrá que desinvertir de activos clave ni quedará excluida del mercado de búsquedas durante cinco años, tal y como reclamaba la Fiscalía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ASAJA critica que la Comisión Europea "vuelve a traicionar al campo" con el acuerdo de Mercosur, los aranceles y China

ASAJA critica que la Comisión

Sheinbaum insiste en que los aranceles anunciados "no son medidas de coerción y no son contra China"

Sheinbaum insiste en que los

EEUU suspende el "diálogo estratégico" con Kosovo y culpa a Kurti de aumentar la inestabilidad con sus acciones

EEUU suspende el "diálogo estratégico"

Nieves Álvarez reaparece ante las cámaras tras conocerse su compromiso matrimonial con Bill Saad

Nieves Álvarez reaparece ante las

La OTAN reforzará la defensa del flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia

La OTAN reforzará la defensa