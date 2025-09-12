El PSOE insiste en que Henry Méndez, quien "presume de odiar a rojos, no puede venir a cantar a Villa de Vallecas"

El PSOE ha insistido en que el cantante dominicano Henry Méndez, quien "presume de odiar a rojos, no puede venir a cantar a Villa de Vallecas, pagado además con dinero público".

Es el posicionamiento trasladado por el concejal portavoz en el distrito, Ignacio Benito, un día antes del concierto. El PSOE ha venido reclamando su sustitución por otro cantante "que garantice el buen ambiente de las fiestas pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida le mantiene porque dice que no cree en la política de la cancelación".

"Curioso argumento de alguien que llegó a la Alcaldía cancelando artistas de izquierdas y hace pocas semanas festivales por la diversidad, pero esparcir odio hacia 'los zurdos', como nos llaman ahora, no le parece reprobable al alcalde", ha reprochado Benito.

El PSOE ha hecho un llamamiento a la vecindad "para que no caigan en la provocación de Henry Méndez". "Antes que ir a pitarle pueden pasarse por las casetas de los colectivos del barrio o de esos dichosos rojos hacia los que dirigió su odio, lugares donde estará garantizado el buen rollo. Un buen rollo que Almeida, con su sectarismo, ha hecho saltar por los aires de Vallecas", ha lamentado el concejal socialista.

EL CANTANTE PIDIÓ DISCULPAS

Henry Méndez emitió un comunicado en el que aclaró que no guarda "odio ni rencor en su corazón para nadie" y pidió disculpas por sus palabras en un concierto en el que señaló que odia a 'los rojos'. Aclaró que intentó parar cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado publicado en la red social X, el artista señalaba en primer lugar que no guarda "odio ni rencor" en su corazón "para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad".

"Simplemente intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie", justificaba.