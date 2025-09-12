Agencias

El Ministerio de Educación convoca los Premio Aulas por la Igualdad para combatir discursos de odio y violencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado los 'Premios Aulas por la Igualdad: Premios Irene 2025' para el reconocimiento de proyectos y materiales curriculares "innovadores que contribuyan a prevenir y erradicar las conductas violentas, los discursos de odio, así como a promover la igualdad".

A los premios podrán optar, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), los centros educativos radicados en territorio nacional, y centros de titularidad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el exterior, que impartan Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior y Enseñanzas de Régimen Especial.

La convocatoria prevé nueve premios destinados a proyectos de innovación educativa, materiales curriculares innovadores que contribuyan. La dotación de cada una de las modalidades de estos premios será de 10.000 euros, de los cuales 5.000 euros corresponden al primer premio, 3.000 euros al segundo premio y 2.000 euros al tercer premio. Se podrán otorgar, además, hasta 8 menciones honoríficas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra una zona industrial en Sumi, Ucrania

Muere una persona en un

Vox lamenta la situación en Gaza pero sostiene que "no se habría llegado a esto" sin el ataque de Hamás

Vox lamenta la situación en

Hereu adelanta este viernes en el G20 la Estrategia España Turismo 2030, que se presentará en próximas semanas

Hereu adelanta este viernes en

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Rusia y Bielorrusia inician maniobras

David Martínez, accionista y consejero de Sabadell, solicita a BBVA que "reconsidere" el precio de la OPA

David Martínez, accionista y consejero