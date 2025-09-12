El Ministerio de Educación convoca los Premio Aulas por la Igualdad para combatir discursos de odio y violencia

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado los 'Premios Aulas por la Igualdad: Premios Irene 2025' para el reconocimiento de proyectos y materiales curriculares "innovadores que contribuyan a prevenir y erradicar las conductas violentas, los discursos de odio, así como a promover la igualdad".

A los premios podrán optar, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), los centros educativos radicados en territorio nacional, y centros de titularidad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el exterior, que impartan Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior y Enseñanzas de Régimen Especial.

La convocatoria prevé nueve premios destinados a proyectos de innovación educativa, materiales curriculares innovadores que contribuyan. La dotación de cada una de las modalidades de estos premios será de 10.000 euros, de los cuales 5.000 euros corresponden al primer premio, 3.000 euros al segundo premio y 2.000 euros al tercer premio. Se podrán otorgar, además, hasta 8 menciones honoríficas.