El Gobierno polaco responde a Trump que la incursión de drones rusos "no fue un error"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha insistido en la tesis de que la incursión de drones rusos el pasado miércoles fue intencionada, en una respuesta directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha planteado que "pudo haber sido un error".

"Ojalá que el ataque con drones sobre Polonia fuese un error, pero no lo fue. Y lo sabemos", ha afirmado Tusk en un breve mensaje en X. También en esta misma red social su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, se ha mostrado igual de tajante: "No, no fue un error".

Polonia derribó el miércoles varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Tanto Varsovia como sus principales aliados han dado por hecho que Moscú actuó de manera intencionada, pero Trump se desmarcó el jueves en declaraciones a los medios. "De todas formas, no me alegra nada que tenga que ver con toda esa situación. Esperemos que termine", apuntó el inquilino de la Casa Blanca.