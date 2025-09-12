Agencias

El consejo de administración de Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA y recomienda no aceptarla

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejo de administración de Banco Sabadell ha rechazado por unanimidad la OPA de BBVA al considerar que el precio "no recoge adecuadamente" el valor intrínseco de las acciones de Sabadell, infravalorando "muy significativamente" el proyecto de la entidad catalana.

En un informe remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración cree que la mejor opción para los accionistas de Banco Sabadell es no aceptar la OPA.

El informe que contiene la opinión del consejo se ha aprobado con el voto a favor de todos los consejeros de la entidad, excepto David Martínez Guzmán, accionista también del banco.

En el documento se informa de que Martínez no tiene intención de acudir a la OPA porque el precio actual "la hace irrealizable", aunque cree que la operación planteada por BBVA "constituye la estrategia acertada para las dos instituciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Milei veta la ley de reparto de los Aportes del Tesoro a las provincias

El Gobierno de Milei veta

Qatar llama "extremista sanguinario" a Netanyahu en el Consejo de Seguridad de la ONU

Qatar llama "extremista sanguinario" a

Petro afirma que los eurodiputados de derechas "no entienden" Colombia tras la resolución de la Eurocámara

Petro afirma que los eurodiputados

Médicos Sin Fronteras alerta de un centenar de heridos por ataques de las RSF y las Fuerzas de Sudán en Darfur

Médicos Sin Fronteras alerta de

Lluvias y tormentas ponen en riesgo a Teruel, Castellón, Barcelona y Gerona, con valores de hasta 50 l/m2

Lluvias y tormentas ponen en