Agencias

El Banco Central de Perú reduce en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 4,25%

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Banco Central de Reserva de Perú ha acordado reducir en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 4,25%, según informó la institución en un comunicado.

La inflación peruana se situó en el 1,1% interanual en el mes de agosto, cerca del rango meta de la institución, y las expectativas de este indicador a doce meses se mantuvieron en el 2,2%.

Respecto a la situación económica nacional, la mayor parte de los indicadores económicos peruanos registraron resultados mixtos en un contexto marcado por las medidas arancelarias procedentes de Estados Unidos y de la alta incertidumbre.

La próxima reunión del directorio del banco central peruano tendrá lugar el próximo 9 de octubre de 2025.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Familiares de rehenes exigen un acuerdo inmediato: "El 7 de octubre no puede durar para siempre"

Familiares de rehenes exigen un

EAU convoca al encargado de negocios de Israel para protestar por el bombardeo contra Hamás en Qatar

EAU convoca al encargado de

Giorgio Armani dispuso en su testamento que la firma homónima debe venderse a LVMH, L'Oréal o EssilorLuxotica

Giorgio Armani dispuso en su

Reino Unido lanza más de un centenar de nuevas sanciones en un nuevo paquete de castigos contra Rusia

Reino Unido lanza más de

Nico González: "Voy a dar la vida por esta camiseta, sé que puedo dar lo mejor de mí"

Nico González: "Voy a dar