China confirma el paso de su portaaeronaves más moderno por el estrecho de Taiwán

Las autoridades de China han anunciado este viernes que su portaaeronaves 'Fujian', el más moderno con el que cuenta su flota, ha transitado recientemente por el estrecho de Taiwán para realizar "pruebas de investigación y misiones de entrenamiento en el mar de China Meridional.

El portavoz de la Armada china, Leng Guowei, ha indicado que estas actividades "son parte normal del proceso de construcción de portaaeronaves", antes de destacar que "no están dirigidas a ningún objetivo específico", tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

China ha acelerado la expansión y desarrollo de sus fuerzas navales en los últimos años para intentar aumentar su peso en el océano Pacífico, al tiempo que ha insistido en su intención de materializar la reunificación del país, rechazando los llamamientos desde Taiwán a favor de una independencia de la isla.

Asimismo, Pekín ha mantenido contactos durante los últimos días en Estados Unidos, incluida una conversación en la que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, trasladó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que Washington debe "ser cauteloso" en "asuntos relativos a los intereses fundamentales de China", con una mención especial a Taiwán.

Por su parte, el titular de Defensa de China, Dong Jun, pidió a su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, que Washington deje de "usar Taiwán" en un intento por "contener" a Pekín, ya que es algo que, a juicio del gigante asiático, "no dará resultado". Así, aseguró que la reunificación de China es "irrefrenable".