Brais Méndez se fractura la nariz y se pierde el Real Sociedad-Real Madrid

El centrocampista de la Real Sociedad Brais Méndez sufrió una fractura nasal durante el entrenamiento del viernes en Zubieta y se perderá el partido de este sábado ante el Real Madrid en el Reale Arena, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

"Brais Méndez ha sufrido una contusión facial en la sesión de hoy. Tras las exploraciones y pruebas realizadas al jugador esta tarde, se ha realizado una reducción cerrada de una fractura nasal en Policlínica Gipuzkoa", informó el club donostiarra.

Aunque la entidad vasca se limitó a asegurar que su evolución "marcará la disponibilidad", el futbolista gallego se perderá el encuentro que los de Sergio Francisco disputarán este sábado ante el Real Madrid.

