Ayuso felicita al Atlético por la designación del Metropolitano como sede la final de la Champions de 2027

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado al Atlético de Madrid por albergar en su estadio la final de la Liga de Campeones Masculina de la temporada 2026-2027.

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región este viernes, la dirigente madrileña ha puesto esta elección como ejemplo de "gran éxito, de marca Madrid y marca España".

"Aprovecho para felicitar al Atlético de Madrid, a todo el club y a su presidente, porque es una buena noticia", ha mencionado la presidenta, que este jueves ya había publicado un tuit en su cuenta de X mostrando "el orgullo" que supone.

La noticia de que el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el lugar donde se dispute la final de la Liga de Campeones 2026-2027 se conoció este jueves, después de que lo anunciara el Comité Ejecutivo de la UEFA. El feudo rojiblanco, con capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto, fue elegido por delante de la otra opción, el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, y repetirá de este modo como sede del partido por el título de la máxima competición continental ocho años después.

El Metropolitano, inaugurado en septiembre de 2017, albergó la final de la temporada 2018-2019 que enfrentó a los equipos ingleses del Liverpool FC y el Tottenham Hotspur, con triunfo por 1-0 del conjunto 'red'. Esta será la novena vez que España acoja este partido tras hacerlo con el Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 y 2010), el Camp Nou (1989 y 1999) y el Ramón Sánchez-Pizjuán (1986).