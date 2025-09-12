Alejandra Rubio se desmarca de Mar Flores: "No voy a decirle a la gente lo que tiene que hacer"

Alejandra Rubio ha reaparecido este jueves en el plató de 'Vamos a ver' y, apostando por la prudencia e intentando mantenerse al magen de la polémica que han desatado las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', ha evitado dar su opinión sobre el libro -que como ha confirmado sí ha leído- porque "es un tema que no me pertenece".

De ahí que no haya querido comentar la conversación que la modelo tuvo con su hijo Carlo Costanzia cuando éste le contó que estaba esperando su primer hijo con la nieta de María Teresa Campos, y que tampoco haya revelado cuál es la valiosa joya -la primera que su 'suegra' se compró cuando empezó a trabajar en el mundo de la moda- que Mar le regaló tras el nacimiento de su nieto; algo que cuenta en su biografía.

Y aunque reconoce que "lo estoy pasando fatal" porque son temas en los que prefiere no entrar, Alejandra no ha dudado en salir en defensa de la familia de Carlo Costanzia di Costigliole después de que la empresaria asegure en sus memorias que su hijose crió en un ambiente tóxico en Italia que habría derivado en sus problemas de depresión, ansiedad y adicciones del pasado: "Yo conozco muy bien a la familia paterna de Carlo, no tengo ni una mala palabra que decir de su familia y yo no he vivido un ambiente tóxico para nada, solo he visto a gente que se quiere muchísimo" ha sentenciado rotunda.

Tras el programa, Alejandra ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre el episodio de 'Mar en calma' en el que su suegra habla de Nuria González -íntima amiga de Terelu Campos- y confiesa que la alejó de Fernando Fernández Tapias por inseguridad, al pensar que si continuaba su amistad con la modelo el naviero la dejaría por ella.

"Es que no voy a decir nada, joder, qué bien. Llevábamos dos semanitas o tres sin prensa y fíjate, ahora otra vez os tenemos aquí todos los días. Me estás hablando de cosas que no tengo ni idea. Y yo no me quedo con nada, es que no me pertenece ¿vale?" ha sentenciado, evitando pronunciarse sobre las cosas que Mar cuenta en su libro pero dejando caer que no la hace ninguna gracia estar en el ojo del huracán mediático tras la publicación de las memorias de su suegra.

Y es que aunque ha insistido en varias ocasiones con que va a hablar nada sobre este asunto, sí ha insinuado que no le ha gustado en absoluto que Mar la nombre en el libro y cuente episdios tan íntimos sobre su complicada relación madre-hijo con Carlo, con el que ha 'recuperado' el cordón umbilical gracias al nacimiento de su nieto, que ha servido para tener un acercamiento: "No voy a decirle a la gente lo que tiene que hacer" ha zanjado rotunda sin ocultar su malestar.

Mucho más impasible se ha mostrado su novio, que a su llegada a su casa ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre las memorias de su madre, sin revelar si ha podido hablar con su padre,cómo se ha tomado los durísimos episodios que cuenta la modelo en el libro y si ha afectado en algo a su relación.