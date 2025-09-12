Al Shara recibe al jefe del CENTCOM en una reunión que "refleja un ambiente positivo" entre Siria y EEUU

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha recibido este viernes al jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, en Damasco, en una reunión que ha "reflejado un ambiente positivo" entre ambos países, según la Presidencia siria.

"La reunión ha reflejado un ambiente positivo y el deseo compartido de fortalecer la asociación estratégica y ampliar los canales de comunicación entre Damasco y Washington a diversos niveles", ha señalado la oficina de Al Shara, en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Ambos han abordado en el Palacio Presidencial en Damasco "las perspectivas de cooperación en los ámbitos político y militar, en beneficio de intereses comunes y consolidando las bases de seguridad y la estabilidad en Siria y la región".

Por su parte, el CENTCOM ha explicado que Cooper y Barrack han agradecido a Al Shara su "apoyo para contrarrestar" a Estado Islámico en Siria: "Eliminar la amenaza de Estado Islámico en Siria reducirá el riesgo de un ataque de Estado Islámico contra territorio estadounidense, a la vez que contribuye a la visión del presidente (Donald) Trump de un Oriente Próximo próspero y una Siria estable, en paz consigo misma y con sus vecinos".

Los estadounidenses han aprovechado la ocasión para "elogiar a Siria por apoyar la recuperación de ciudadanos estadounidenses dentro del país" y su "compromiso a continuar sus esfuerzos e curso para apoyar los objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo, incluidas las negociaciones para la integración de varios grupos armados sirios en el Ejército" del país.

En el encuentro han participado también las esposas de Al Shara y Cooper, Latifa al Drubi y Susan Cooper, respectivamente, así como el enviado especial estadounidense en Siria, Tom Barrack, y una delegación que le acompañaba. También han acudido varios ministros y altos cargos del gabinete sirio.