Abascal traslada su apoyo a Bolsonaro tras la condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado este viernes su apoyo al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que ha sido condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario brasileño, Lula da Silva.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Abascal ha valorado que la condena es "una venganza política y represiva" de Lula "y sus secuaces" y ha afirmado que "lo único que persiguen es acabar con la esperanza de millones de brasileños que representa Bolsonaro frente a la corrupción y la deriva totalitaria de Lula".

Es la primera vez en la historia de Brasil en que la Justicia condena a un exjefe de Estado por intento de golpe de Estado. Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario por motivos de salud, ha sido condenado también por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio.

EuropaPress

