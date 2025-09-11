Agencias

Trump dice que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco "pudo haber sido un error"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que la incursión en la víspera de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia "pudo haber sido un error", si bien ha mostrado su rechazo a lo ocurrido.

"Pudo haber sido un error. Pero de todas formas no me alegra nada que tenga que ver con toda esa situación. Esperemos que termine", ha dicho en declaraciones a la prensa mientras salía de la Casa Blanca para dirigirse a la ciudad de Nueva York.

Polonia derribó el miércoles varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que su oleada de ataques contra Ucrania "no incluía objetivos en territorio polaco". "No había objetivos planeados para su destrucción en territorio polaco. El máximo rango de vuelo de los drones rusos usados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no excedía los 700 kilómetros", dijo, sin dar explicaciones sobre la entrada de los aparatos en Polonia.

