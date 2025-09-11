Todos los looks de la alfombra roja del homenaje de los Latin Grammy a la música andaluza en Sevilla

El estadio de La Cartuja de Sevilla ha sido el escenario elegido por los Latin Grammy -Academia Latina de la Grabación- para homenajear a la Música de Andalucía en una gala muy especial que ha contado con la participación de artistas de la talla de Manuel Carrasco, David Bisbal, Aitana, Vanesa Martín, Arde Bogotá, Ana Torroja, o Camilo, y en la que se ha rendido tributo a icónicas estrellas andaluzas como Rocío Jurado, Lola Flores, o Paco de Lucía -ya fallecidos-, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, o Alejandro Sanz -que han hecho historia y lo siguen haciendo- y a la que se ha puesto el broche de oro con un impactante homenaje a Raphael, Persona del Año 2025 de La Academia Latina de la Grabación*.

Pero además de música hubo mucha moda, y la alfombra roja de la gran noche de la música andaluza y española -en la que David Bisbal y Luis Fonsi ejercieron de maestro de ceremonias- se convirtió en una improvisada pasarela en la nuestras celebrities lucieron sus mejores galas. Los mejor y peor vestidos de la cita de los Latin Grammy en Sevilla, ¡a continuación!

Aitana. La catalana, que por el momento se resiste a posar en un photocall con el youtuber Plex a pesar de que ya no ocultan su relación, ha acaparado todos los flashes con un impresionante vestido de lentejuelas en color azul eléctrico del diseñador Oscar de la Renta con escote palabra de honor y caderas rígidas abullonadas.

Vanesa Martín. Quizás demasiado sobria para la ocasión -que era perfecta para permitirse algún exceso estilísticamente hablando- la malagueña ha derrochado sofisticación con un traje sastre negro con americana larga y pantalón ancho, top lencero tipo corsé, y botines de tacón con un discreto estampado animal print.

Elena Furiase. La hija de Lolita Flores, que ha homenajeado a su abuela acompañada por su hermano Guillermo Furiase y sus primos Alba Flores y Pedro Lazaga -hijo de Rosario Flores- ha hecho suyo el lema de 'menos es más' y ha escogido un favorecedor diseño en color crema, con manga larga, escote barco caído y silueta ceñida, con detalle drapeado en la cadera.

Mientras, la hija del recordado Antonio Flores ha apostado por un look de inspiración masculina compuesto por un dos piezas formado por pantalón oversize y chaleco tipo traje, y una original chaqueta corta abierta de lentejuelas plateadas y hombros abullonados.

Pastora Soler. La sevillana ha brillado con luz propia con un traje de chaqueta de lentejuelas verde oliva ligeramente transparente, con pantalón de talle muy alto y chaqueta tipo torera, que ha combinado con un top en el mismo color que recordaba a un bikini. De nuestras favoritas.

India Martínez. Muy ella, y marcando su impresionante figura, la cantante ha impactado con un diseño marrón metalizado haciendo efecto purpurina con escote en la espalda, drapeados a lo largo de la figura, y faldade gasa con cola ligeramente transparente.

Niña Pastori. La artista ha destilado elegancia con un vestido negro confeccionado en seda con un delicado estampado bordado de claveles rojos de cristal, con silueta ajustada, col y manga larga.

Rozalén. La manchega ha firmado uno de sus mejores looks con un favorecedor diseño bicolor con parte de arriba negra semitransparente con cuerpo tipo corsé, y falda en blanco compuesta de pequeñas plumas y cuajada de brillos plateados.

David Bisbal. Lejos de elegir un esmoquin o un traje en una noche tan especial, el presentador de la gala ha sorprendido con un pantalón blanco, camisa de rayas blanca y negra, y americana de terciopelo gris verdoso; mientras, su compañero Luis Fonsi se ha decantado por una americana color burdeos con detalles brillantes en las solapas.

Manuel Carrasco. Siempre original, el onubense ha escogido un traje gris de corte oversize con pañuelo negro al cuello, prescindiendo de camisa o camiseta, y completando el conjunto con unas llamativas botas estilo cowboy de cocodrilo.

Leyva. El exvocalista de 'Pereza' ha lucido un traje de inspiración ochentera en color marrón, con pantalón estrecho ligeramente acampanado, hombrera marcada y solapa ancha, que ha combinado con un sombrero en el mismo color con cenefa bordada con motivos florales, y jersey de punto fino en color crudo con cuello chimenea.