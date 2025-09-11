Rafael Louzán participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Tirana

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se encuentra en Tirana (Albania), donde ha participado en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA que se ha celebrado este jueves, además de asistir a la inauguración del programa 'UEFA Football in Schools'.

"Con motivo de su participación en el Comité Ejecutivo de UEFA, Rafael Louzán ha asistido en la Casa del Fútbol de la Federación Albanesa a la inauguración del 'UEFA Football in Schools', un festival con más de 100 niños y niñas de escuelas locales", anunció la RFEF en una publicación en la red social X.

La reunión del Comité Ejecutivo del ente rector del fútbol europeo dictaminará, entre otros asuntos, las sedes de la final de la Liga de Campeones masculina y femenina en 2027. El estadio del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano, opta a albergar la final masculina, al igual que sucedió en 2019, cuando el Liverpool venció por 2-0 al Tottenham para proclamarse campeón de Europa.