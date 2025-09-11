Perú será el país invitado a las fiestas del Pilar 2025

Perú ha sido elegido como país invitado en las Fiestas del Pilar 2025 y con este honor, el país hispanoamericano se convertirá en uno de los protagonistas, con un momento cumbre durante la ofrenda de flores, en la que la bandera floral de su país tendrá un lugar destacado en el manto de la Virgen del Pilar.

El reconocimiento busca fortalecer los lazos con este país andino, que cuenta con una comunidad de más de 3.500 personas empadronadas en Zaragoza y es muy activa en ámbitos como la cultura o el deporte.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha destacado "la gran riqueza del arte, la cultura, la tradición y el folclore peruanos". "Estas próximas Fiestas nos darán la oportunidad de conocerlas mejor, a través de las actividades que se están preparando junto al consulado y a la embajada peruana".

"Nuestro país tiene una enorme diversidad", ha explicado la asesora del consulado honorario de Zaragoza, Lidia Vásquez. "A la ofrenda vamos con los vestidos y el folclore de tres regiones: Costa, Sierra y Selva. Todos los años participamos con los bailes de nuestra tierra, en especial la marinera norteña, una danza valorada en todo el mundo".

La comunidad peruana se siente "muy identificada" con las fiestas del Pilar", ha comentado Vásquez, quien lleva participando en ellas desde su llegada a la ciudad hace un cuarto de siglo. Desde el consulado honorario de Zaragoza, destacan la fuerte conexión entre los dos países.

"La mayoría de los peruanos fuera de nuestro país vienen a España, porque estamos unidos por la lengua. Perú tiene otras dos idiomas cooficiales, el quechua y el aimara, pero la lengua española nos une".

El Ayuntamiento, el consulado y la embajada de Perú están ya trabajando para definir la participación de la comunidad durante las próximas fiestas, al tiempo que se buscan nuevas formas de acercar a los zaragozanos y visitantes la tradición y el folclore del país latinoamericano.

Esta iniciativa se pone en marcha en 2012 con Ecuador, al que le han seguido a lo largo de estos años República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y, de manera excepcional, Ucrania. El pasado año fue Guatemala el país protagonista de las fiestas. Así, el manto de la Virgen del Pilar del próximo 12 de octubre, tejido con toneladas de flores, lucirá este año la bandera floral de Perú.