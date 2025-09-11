Partidos e instituciones homenajean al expresidente chileno Salvador Allende en Barcelona

La plaza Salvador Allende del distrito de Horta i Guinardó de Barcelona ha acogido este jueves, coincidiendo con los actos de la Diada de Catalunya, el tradicional acto de homenaje al expresidente chileno Salvador Allende, al que han asistido representantes de diferentes partidos e instituciones.

El acto se ha mantenido a pesar de la lluvia que, a lo largo de la mañana, ha afectado la capital catalana.

Por parte del Govern, ha encabezado la delegación el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y han asistido distintos concejales del Ayuntamiento de Barcelona, representantes de PSC, ERC, Comuns y CUP, así como los secretarios generales de CC.OO de Catalunya y UGT de Catalunya, Belén López y Camil Ros.

En la placa conmemorativa de la plaza y junto al busto de Allende se han depositado las ofrendas florales, se han recordado las últimas palabras del expresidente derrocado por el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet y han sonado el himno de Chile, el de Catalunya y la canción 'Venceremos'.

Durante el acto, que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y los represaliados por la dictadura pinochetista, se han mostrado banderas chilenas, catalanas y palestinas.

Este año el homenaje ha conmemorado el 85 aniversario del viaje del Winnipeg, el barco que el poeta Pablo Neruda organizó para trasladar de Francia a Chile a 2.200 personas refugiadas españolas, tras la derrota de la República española en la Guerra Civil.