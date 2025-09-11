Nuria González, su significativa reacción a los dardos de Mar Flores en sus memorias

Aunque muchos no lo sepan, fue la propia Mar Flores la que, poco después de su ruptura con Fernando Fernández Tapias, presentó al naviero -que falleció en octubre de 2023- y a la que sería su última mujer, Nuria González, amiga entonces de la modelo.

Sin embargo, su amistad se rompió a raíz que de la de Palencia iniciase su relación con el poderoso empresario, como la madre de Carlo Costanzia revela en sus memorias, 'Mar en calma', tachando a la viuda de Fefé de "insegura": "Mantuvimos una amistad que duró toda la vida. Él y yo, yo y él. Con Nuria, su mujer, ex amiga mía y a la que yo le presenté a Fernando, fue imposible la amistad porque nos mostraba su inseguridad ante nuestra relación. Si su marido había decidido ser mi amigo, nada tenía que temer. Pero ella no lo entendió, y a la tercera cena en su casa no me volvió a invitar más. Y lo respeté" rememora.

Pero como asegura, siguió en contacto con Fernández Tapias hasta sus últimos años, e incluso pudo despedirse de él cuando comenzaron sus problemas de salud: "Me quería bien y yo a él. Desde mi separación de Javier Merino, volvimos a tener contacto telefónico". "Al poco tiempo de saberse su enfermedad, yo le llamé para interesarme. Pero desde ese momento me cortaron todo tipo de contacto con él. Afortunadamente, pude verle gracias a unos amigos comunes que hicieron de cómplices... Me dijeron 'Ven a verle ahora, que no hay nadie. Él te quiere ver, Mar'. Y fui. Aquella fue la última vez que le vi, en ese primer ingreso que tuvo. Y sé, estoy segura, de que él lo orquestó todo para despedirse de mí, porque se vio muy enfermo y sin posibilidad de valerse al cien por cien por sí mismo" confiesa en un pasaje de su libro.

Coincidiendo con el lanzamiento de las polémicas memorias de Mar, Nuria González ha disfrutado este miércoles de un plan muy especial en compañía de alguna de sus íntimas amigas como Nieves Álvarez, o Belén Junco, con las que ha comido en el nuevo restaurante de Ramón Freixa en el barrio de Salamanca de la capital.

Y aunque a su llegada se ha mostrado muy seria y ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, varias horas después abandonaba el local feliz y y el libro que se está leyendo en la mano, que no es precisamente el de la modelo sino la última novela de su amiga Belén, 'La digna heredera'.

Dejando claro que no le importa en absoluto que Mar haya asegurado en sus memorias que Nuria cortó su amistad con Fernando porque es una mujer insegura y tenía miedo a que el empresario quisiese dejarla por ella, la viuda del naviero no ha perdido la sonrisa en ningún momento, reaccionando con absoluta indiferencia a lo que la modelo relata en 'Mar en calma'