Merlin activa su salida del capital Silicius tras ejercer la opción de liquidez sobre el 17,19% restante

Merlin Properties ha activado su salida del capital de la socimi Silicius tras ejercer la opción de liquidez sobre el 17,19% que mantenía en la sociedad, poniendo fin a cinco años de relación accionarial.

La firma que dirige Ismael Clemente ingresó en el capital de Silicius en 2020 con la aportación de activos inmobiliarios, adquiriendo alrededor del 34% de la sociedad.

Fue en 2022 cuando Merlin vendió la mitad de su participación, quedando con el 17,19% tras la ejecución del primer mecanismo de liquidez acordado.

En concreto, Silicius ha informado de que ha recibido notificación de su accionista Merlin Properties sobre el ejercicio de la opción de liquidez que le corresponde conforme al segundo mecanismo pactado en 2020, en el marco de la aportación de activos realizada entonces.

De este modo, se activa el proceso previsto por el que Merlin desinvertirá en Silicius y dejará de formar parte de su capital social, conforme a lo recogido en el 'Documento Informativo de Incorporación' al segmento BME Growth.

En la actualidad, las partes negocian los términos de la operación con el objetivo de alcanzar una solución "mutuamente beneficiosa".

Asimismo, el proceso permanecerá sujeto a la aprobación de los órganos sociales competentes y se prevé que culmine antes de finales del mes de noviembre.

Silicius ha deseado expresar su agradecimiento a Merlin por la colaboración mantenida durante estos años, subrayando la relación "amistosa y profesional" entre ambas compañías.

En los próximos días, Silicius convocará una junta general extraordinaria de accionistas en la que se someterá a aprobación la propuesta de acuerdo, acompañada de la documentación legalmente exigida.