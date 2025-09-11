María Pombo se reafirma tras su polémicas palabras sobre la lectura: "Me han denigrado como mujer"

María Pombo da la cara tras la polémica desatada en redes después de que reconociese que no le gusta leer y lanzase un polémico mensaje a sus haters: "No sois mejores porque os guste leer, creo que hay que empezar asuperarlo" respondía a las críticas -en pocas horas recibió cientos de comentarios negativos tachándola de "inculta", "paleta" o "ignorante" por la ausencia de libros en la nueva estanteía que ha puesto en su casa de Madrid.

Tras varios días alejada del foco mediático, la influencer ha reaparecido radiante y presumiento de su ya abultada barriguita - en apenas 4 meses se convertirá en madre de su tercer hijo con Pablo Castellano, una niña a la que van a llamar Mariana- en el exclusivo desfile con el que Desigual ha presentado su nueva colección en Barcelona.

"Estoy muy feliz, en una época muy intensa de mi vida, viviendo mi tercer embarazo, y súper feliz. Ya sé todo lo que me espera y este embarazo lo estoy disfrutando más. Tengo también muchas ganas, a diferencia de mis otros dos embarazos, de... Ya sé lo que me viene y sé el amor que voy a sentir, entonces, de conocerla, y nada, con muchas ganas, la verdad" ha reconocido, revelando que tanto Martín como la pequeña de la casa, Vega, están deseando que llegue su hermanita.

Un embarazo que se filtró públicamente antes de que ella lo anunciase: "La realidad es que me hubiera encantado contarlo yo, porque es una noticia que creo que es muy personal, pero sí que es verdad que justo lo contaron cuando yo ya había pasado como la época de estar un poco a expensas de si sale bien el embarazo o no. Entonces, bueno, fue una época bastante aceptable" ha expresado.

Respecto a la polémica que ha protagonizado por su alegato contra la lectura, María confiesa que "estaría mal si mis hijos estuvieran en el hospital, estaría mal si si estuviera sufriendo un aborto, si estuviera pasando por un divorcio, pero la realidad es que tengo una base familiar muy buena, como unos pilares muy fuertes, diría yo". "Entonces, esto ha sido una semana intensa. Estoy muy acostumbrada a que mis palabras puedan llegar más lejos de los que yo me imagino, porque siempre siento que hablo como una comunidad muy pequeña, y luego me doy cuenta de que llega mucho más lejos de lo que yo pienso" admite.

"La verdad que os mentiría si no os dijera que ha sido muy desagradable leer ciertos comentarios, que si os leo, creo que todos los que estamos aquí estaríais de acuerdo conmigo, con que el leer no te hace mejor persona, porque me han deseado que aborte a mi bebé, me han llamado hija de Satanás... Más que arrepentirme no se entendió bien, la gente se ha sumado a una polémica que no ha entendido del todo" ha expresado.

Asegurando que aunque en su vídeo en TikTok parece que tiene un "tono un poco chulesco, que es lo que le ha molestado a la gente, pero yo estoy respondiendo a una serie de ataques muy desagradables, como poniéndome y denigrándome como mujer y como persona y llamándome tonta por no cumplir las expectativas de la gente". "Entonces, yo estoy respondiendo a esa gente. Yo no me levanto un lunes y digo, voy a ir contra los lectores. No, yo respondo a unas críticas" ha defendido.

"Desde luego que leer no te hace mejor persona, pero vamos, lo reafirmo porque he vivido comentarios, creo que los más duros que he leído hasta ahora, hasta la fecha de los 12 años que llevo" ha expresado rotunda, reafirmándose en su opinión sobre la lectura porque "no voy a consentir las faltas de respeto". "Ni sentirte mejor por tener más dinero, ni sentirte mejor porque tengo un bolso mejor que tú, o porque hablo más idiomas, o porque leo más. No lo voy a consentir" ha sentenciado.