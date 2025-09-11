Agencias

Mapfre creará 'hubs' tecnológicos en España, Colombia y Brasil y contratará a unos 100 profesionales

Por Newsroom Infobae

Guardar

La aseguradora Mapfre tiene previsto crear tres 'hubs' tecnológicos en España, Colombia y Brasil "para actuar como centros globales de innovación y desarrollo", según ha detallado en un comunicado este jueves.

Los tres 'hubs' trabajaran mediante un modelo unificado de operación y desarrollo. Esta estructura "modular y escalable" está ideada para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas. En enfoque estará en la arquitectura, el desarrollo de producto, datos, IA y ciberseguridad.

Junto con esto, Mapfre ha anunciado que tiene intención de contratar a unos 100 profesionales tecnológicos en estos campos.

"Queremos consolidar una organización tecnológica global, capaz de responder con agilidad a las demandas del negocio y de nuestros clientes", ha dicho la directora de tecnología del grupo, Vanessa Escrivá.

El objetivo de estos centros globales es "escalar" las capacidades tecnológicas para poder ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la compañía en cualquiera de los países en los que opera de una manera más rápida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La nueva aplicación de control parental PlayStation Family permite limitar el tiempo de juego y las compras

La nueva aplicación de control

La OMS asegura que sus equipos seguirán en ciudad de Gaza pese a las órdenes de evacuación de Israel

La OMS asegura que sus

Ver explotar un agujero negro puede revelar los cimientos del universo

Ver explotar un agujero negro

Meta prueba nuevas funciones para que cualquier usuario pueda solicitar o calificar las Notas de la Comunidad

Meta prueba nuevas funciones para

UPTA pide "responsabilidad" a los partidos políticos para que salga adelante la rebaja de la jornada

UPTA pide "responsabilidad" a los