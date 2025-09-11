Agencias

Los Mossos investigan la muerte de un hombre en Vilanova (Barcelona) con signos de criminalidad

Agentes de los Mossos d'Esquadra de División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur (RPMS) investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Según informan en un comunicado este jueves, sobre las 7 horas se ha recibido un aviso de la localización de un cuerpo sin vida en unos jardines de la localidad y, a su llegada, han comprobado que se trataba de un hombre "que presentaba signos de criminalidad".

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificado la muerte de esa persona y el Área de Investigación Criminal de la RPMS ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte.

