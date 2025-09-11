Los AirPods no recibirán 'Traducción en Tiempo Real' en la Unión Europea en su lanzamiento

'Traducción en Tiempo Real' ('Live Translation') es una de las novedades de inteligencia artificial que Apple ha presentado esta semana junto a sus nuevos productos, aunque no estará disponible en un primer momento para los AirPods en la Unión Europea.

'Traducción en Tiempo Real' es una función impulsada por Apple Intelligence que realiza traducciones automáticas de los mensajes y las llamadas que reciben los usuarios en las aplicaciones Mensajes, Teléfono y FaceTime, para poder entenderlos en su idioma preferido.

Esta función forma parte de las novedades que introducirá iOS26, y se ha presentado esta semana junto con los nuevos productos de la compañía: los teléfonos de la serie iPhone 17 e iPhone 17 Pro, los relojes Apple Watch 11 y Apple Watch Ultra 3, y los articulares AirPods Pro 3.

Sin embargo, 'Traducción en Tiempo Real', pese a ser compatible con los modelos AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4, no llegará a ninguno de ellos en su lanzamiento, como ha especificado Apple en su página oficial.

No es la primera vez que Apple retrasa la llegada de sus funciones de IA a los países miembros. Apple Intelligence llegó a la UE el 31 de marzo del presente año con iOS 18.4, iPadOS 18.4 y macOS Sequoia 15.4, cuando ya estaba disponible desde octubre del año anterior en Estados Unidos.

Aunque Apple no ha especificado el motivo, este puede encontrarse en la Ley de Mercados Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, que establecen medidas más estrictas sobre la privacidad y la protección de los datos de los usuarios.