Liberada la subdirectora de UNICEF en Jordania tras varios días retenida por los hutíes en la capital de Yemen

El Gobierno de Jordania ha anunciado este jueves que la subdirectora de la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el país, Lana Shkri Kataw, ha sido liberada después de haber sido retenida durante varios días por las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná.

El Ministerio de Exteriores jordano ha informado de que la empleada de la ONU ha sido recibida por las autoridades en el aeropuerto militar de Marka, al noreste de Amán, según reza un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Horas antes, el portavoz de la cartera diplomática, Fuad Mayadi, dijo que habían estado siguiendo el caso desde el momento de su detención a través de la Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares y en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de "garantizar su liberación y regreso lo antes posible".

LA ONU CONFIRMA QUE KATAW "HA ATERRIZADO SANA Y SALVA" EN JORDANIA

Por su parte, Naciones Unidas ha confirmado que Kataw "ha aterrizado sana y salva en Jordania" y ha celebrado que haya sido liberada y haya podido regresar a su país, según ha manifestado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

No obstante, ha recordado que el resto de empleados nacionales, incluyendo algunos de ONG, sociedad civil y misiones diplomáticas, "siguen detenidos arbitrariamente". Por eso, ha dicho que siguen "presionando a través de diversos canales para lograr su liberación".

De hecho, el jefe de la ONU, António Guterres, ha mantenido una llamada telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a quien le ha planteado esta problemática, si bien han tratado también otros temas.

Naciones Unidas denunció la semana pasada que 19 empleados --todos ellos nacionales yemeníes salvo una persona-- habían sido detenidos por parte de los hutíes tras un registro en las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de otras agencias presentes en las zonas bajo su control.

Este grupo se suma a los 23 empleados de la ONU retenidos por la insurgencia hutí, algunos de ellos desde 2021, según indicó el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, que recordó que el papel de esta organización internacional y de sus agencias es estrictamente de carácter humanitario.