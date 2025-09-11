La SEN reclama un Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la migraña

La Sociedad Española de Neurología (SEN) reclama un plan estratégico que permita un abordaje multidisciplinar, integral y transversal de la migraña y otras cefaleas en el seno del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar que "la atención médica sea comparable en todas las comunidades autónomas y que no exista inequidad".

"Porque está en nuestras manos ayudar al paciente a reducir la discapacidad que sufre, mejorar su calidad de vida, y a la vez reducir los costes derivados de las bajas laborales y pérdida de productividad que provoca la migraña", ha indicado el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Robert Belvís, en el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, que se celebra el 12 de septiembre.

En este sentido, la SEN explica que la migraña es un tipo de dolor de cabeza grave e incapacitante y una de las cefaleas primarias más frecuentes. De hecho, apunta, la migraña es la sexta enfermedad más frecuente del mundo, sobre todo en mujeres: aproximadamente un 18 por ciento de las mujeres en el mundo padecen migraña, frente a un 9 por ciento de los hombres.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España padecen migraña más de 5 millones de personas, de las cuales, más de 1,5 millones la padecen en su forma crónica, es decir, sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes. Además, cada año, en España, un 2,5 por ciento de la población española comienza a padecer migraña y aproximadamente en un 3 por ciento de los pacientes con migraña se cronifica su enfermedad.

Por otra parte, en España, la migraña también es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años: más del 50 por ciento de los pacientes presentan discapacidad grave o muy grave. Además, la migraña se asocia con un mayor riesgo de ansiedad, depresión -con un 38 por ciento de pacientes mostrando síntomas depresivos moderados a graves- además de otras muchas más comorbilidades como problemas cardiológicos y vasculares, trastornos del sueño, problemas inflamatorios o gastrointestinales.

Asimismo, la Sociedad resalta que la migraña genera un impacto económico muy elevado. En España, se calcula que el coste total oscila entre 10.394 y 14.230 millones de euros anuales. De este coste, aproximadamente un 65 por ciento está asociado a pérdidas de productividad laboral por absentismo y presentismo, y que por persona puede superar los 6.000 euros, pero también al impacto de la migraña en la carrera profesional del paciente: un 25 por ciento de los pacientes declaran haber perdido su empleo como consecuencia de su enfermedad, un 28 por ciento indican que no les es posible ascender laboralmente y un 43 por ciento afirman que la migraña les ha impedido acceder a un trabajo o renovar un contrato.

BAJA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS

Además de la necesidad de recursos sanitarios: en los últimos 6 meses, más del 70 por ciento de las personas con migraña han necesitado visitar a un médico de Atención Primaria o a un neurólogo, más del 45 por ciento había acudido a urgencias y cerca del 12 por ciento había sido hospitalizado.

"La migraña supone una carga muy significativa tanto para los pacientes como para la sociedad y tanto a nivel económico como sociosanitario. Debido a su alta prevalencia como por la discapacidad que provoca debería ser una prioridad de salud pública y, sin embargo, sigue estando altamente infradiagnosticada y subtratada", comenta Belvís.

"En la SEN estimamos que sólo un 56 por ciento de las personas con migraña en España ha recibido un diagnóstico adecuado de la enfermedad y que menos del 20 por ciento de las personas con migraña que necesitan de tratamientos preventivo están accediendo a ellos", ha agregado.

La SEN considera que la baja utilización de tratamientos preventivos, a pesar de la alta discapacidad asociada a la migraña, es uno de los mayores retos que se deben afrontar. Ya que a pesar de que en los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología de la migraña que han permitido el desarrollo de varios tratamientos eficaces que han conseguido mejorar significativamente la calidad de vida de muchos pacientes, el acceso a estos fármacos es desigual tanto entre las diferentes comunidades autónomas, como dentro de la misma región, dependiendo del centro donde el paciente sea tratado.

"Según los últimos estudios que manejamos, cerca del 25 por ciento de los pacientes españoles tienen más de cuatro días de migraña al mes, por lo que podrían beneficiarse del tratamiento preventivo. Sin embargo, menos del 10 por ciento lo recibe, y solo un 1 por ciento de los pacientes están accediendo a las nuevas terapias anti-CGRP", finaliza Belvis.