La Reina Letizia, muy chic con un look de inspiración parisina con chaleco de tweed y zapatos 'mary jane'

La Reina Letizia ha protagonizado su segunda aparición de la semana en una 'vuelta al cole' cargada de compromisos oficiales. Volcada con las causas sociales, la Monarca ha presidido en Caixaforum Madrid, la III edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos, que tiene como objetivo abordar los vínculos entre prostitución, pornografía y trata, así como plantear las diversas estrategias para su erradicación, y cuidar de las víctimas.

Y si en su reaparición oficial este miércoles deslumbró con un veraniego vestido de estreno de la firma francesa Antik Batik con el que presumió de bronceado y brazos musculados, en su segundo acto tras sus vacaciones no se ha quedado atrás y ha cumplido con todas las expectativas dando la bienvenida al otoño -horas después de lucir un look que gritaba verano y vacaciones- con un estilismo de inspiración francesa sencillamente ideal.

El gran protagonista de su outfit 'Emily in Paris', un chaleco de tweed versátil a más no poder, ya que depende de como lo combines es perfecto para cualquier ocasión. Un diseño en blanco, negro y beige con detalles desflecados tanto en el bajo como en los bolsillos vistos, que ha combinado con pantalones blancos tipo culotte y zapatos 'Mary Jane' al tono de tacón sensato con tiras de hebillas al empeine de la firma francesa Sézane que ya tiene en color negro y en rojo, y que van camino de convertirse en sus nuevos 'letizios' tras desterrar los tacones altos de su vestidor a causa del neuroma de Morton que sufre en uno de sus pies.

Un acto en el que la Reina ha coincidido con María Adánez, a la que ha saludado cariñosamente, y en el que la actriz ha derrochado elegancia con un conjunto blanco de pantalón y chaqueta con volantes y cremalleras doradas en la parte delantera, que ha combinado con sandalias de tacón al tono.