La inmigración escala al segundo puesto de las preocupaciones de los españoles

Por Newsroom Infobae

La vivienda repite como primer problema de España en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, un estudio en el que se refleja un repunte de la preocupación por la inmigración, que desbanca a la corrupción del segundo puesto de la lista de problemas, y también un récord de menciones a la mala calidad del empleo, que se coloca como tercer problema.

En concreto, la vivienda aparece mencionada como un problema en el 30,4% de los cuestionarios (sube cuatro décimas respecto a julio), seguida de la inmigración, que cosecha un 20,7%, frente al 18,4% del barómetro anterior.

Por su parte, la preocupación por la corrupción y el fraude, que se había disparado en julio hasta el 25,3% tras el estallido del caso que llevó a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cae de la segunda a la novena posición, con un 10,9% de menciones.

Y la tercera plaza es para los problemas relacionados con la calidad del empleo, que marcan récord con un 17,1% de alusiones, 3,3 puntos más que el barómetro de julio.

