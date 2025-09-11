Agencias

La Guàrdia Urbana de Barcelona cifra en 28.000 los asistentes a la manifestación independentista de la Diada

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 28.000 los asistentes a la manifestación de la Diada de este jueves organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR.

La marcha ha empezado a las 17.14 horas en el Pla de Palau bajo el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Más motivos que nunca. Independencia'), y ha recorrido el paseo de Isabel II y paseo de Colom, para terminar en la parte final de la Rambla, en Portal de la Pau.

Las entidades convocantes han llamado a manifestarse contra la desnacionalización de Cataluña, por la defensa del catalán y contra el espolio fiscal que consideran que implica la pertenencia a España, con el objetivo de "hacer reaccionar al movimiento independentista".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania reforzará la vigilancia aérea de Polonia tras la incursión de drones rusos

Alemania reforzará la vigilancia aérea

Meliá construirá nuevos hoteles en la ciudad peruana de Cusco

Meliá construirá nuevos hoteles en

El OCIb inicia su programación literaria con la VI Travesía 'Embarcados'

El OCIb inicia su programación

El Fernán Gómez se acerca a Lorca desde sus cartas y poemas: "Federico es el poeta del amor, de la paz, de la no guerra"

El Fernán Gómez se acerca

Acusado de crímenes de lesa humanidad el antiguo líder rebelde y actual vicepresidente de Sudán del Sur

Acusado de crímenes de lesa