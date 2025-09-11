Kike Calleja, primer expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Tan solo unos días después del comienzo de su aventura en 'Supervivientes All Stars', el sueño de hacerse con el premio final se ha disipado para Kike Calleja que ha resultado ser el primer expulsado de esta edición frente a su compañera Fani que se ganaba el favor del público para continuar con el concurso.
Agradecido y feliz de haber vivido esta aventura una vez más, Kike aprovechaba su discurso final para comentar: "Quiero dar las gracias, sobre todo, a Carlos, a Gloria y a Alejandro, que han sido mis pilares fundamentales. Darlo todo. Espero que alguno de vosotros ganéis en este equipo". Con lágrimas en los ojos, Kike también se acordaba de su mujer Raquel Abad que es un pilar fundamental en su vida: "Estoy enamorado de Raquel, la he echado mucho de menos. Es mi punto débil, Raquel para mí lo es todo. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, ojalá hubiera aparecido antes".
Antes de marcharse, Kike tenía una última misión y era darle el 'beso de Judas' a uno de sus compañeros otorgándole así un punto directo en la nominación. Tras conocer esta última ventaja, el colaborador de televisión besaba a su compañera Sonia Monroy dándole así un punto para la nominación.