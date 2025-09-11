Agencias

José Luis Martínez-Almeida desvela cómo se encuentra el pequeño Lucas en sus primeros meses de vida

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tras cogerse seis semanas de baja por paternidad, José Luis Martínez-Almeida volvía el pasado 1 de septiembre a su agenda política presidiendo en la Casa de la Villa la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político.

Hoy, el alcalde de Madrid ha asistido al partido de golf solidario de la Fundación Clínica Menorca y allí ha desvelado cómo se encuentra el pequeño Lucas.

Fue el pasado 3 de julio cuando Teresa Urquijo y Almeida cumplían su sueño de ser padres... pero, ¿cómo están siendo estos primeros meses de vida del pequeño Lucas? El alcalde de Madrid ha desvelado ante las cámaras que se encuentra "fenomenal".

Haciendo gala de su simpatía, Martínez-Almeida ha comentado que Lucas está "preparado para ver el Atleti-Villarreal de este sábado" y cuando se le preguntaba por su mujer, ha desvelado que también está "fenomenal, mejor que yo".

EuropaPress

