Agencias

Jordania impide dos intentos de contrabando de drogas usando globos a través de sus fronteras

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército de Jordania ha anunciado este jueves la desarticulación de dos intentos de contrabando de drogas a través de sus fronteras usando globos teledirigidos con "aparatos primitivos", en medio de sus operaciones contra el narcotráfico en la región de Oriente Próximo.

Así, ha indicado que la Región Militar Oriental impidió dos intentos de introducir grandes cantidades de narcóticos de contrabando (...) usando globos teledirigidos con aparatos primitivos", sin más detalles sobre dónde tuvieron lugar las interceptaciones.

"Las fuerzas de la Guardia Fronteriza, en coordinación con agencias de seguridad y el Departamento Antinarcóticos, lograron detectar los globos y derribarlos junto a su carga dentro de territorio jordano", ha apuntado a través de un comunicado.

Las autoridades jordanas han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de drogas en operaciones en sus fronteras, principalmente con Siria. En varios casos, han afirmado que sus fuerzas de seguridad han derribado drones y otros aparatos que intentaban entrar al país con cargamentos de narcóticos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio de la luz tendrá este domingo seis horas de coste cero o negativo

El precio de la luz

Estonia impone restricciones de vuelo en su frontera con Rusia

Estonia impone restricciones de vuelo

Israel anuncia la muerte de un "terrorista" de Hezbolá en un bombardeo el viernes contra Líbano

Israel anuncia la muerte de

El Ejército de Israel derriba otra torre residencial con un bombardeo contra la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel derriba

PP acusa a Sánchez y Montero de utilizar fondos públicos para "dar mítines del PSOE" en su visita a la capital

PP acusa a Sánchez y