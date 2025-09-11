Agencias

Investigado un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa del lunes, que quemó 18,5 hectáreas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Pobra de Trives ha tomado declaración en calidad de investigado a un hombre octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El fuego se declaró el pasado lunes, 8 de septiembre, en Casteloais, en el municipio de Chandrexa de Queixa, uno de los más afectados por los incendios este verano, y resultaron quemadas 18,5 hectáreas de monte raso y arbolado.

La investigación del SEPRONA pudo determinar que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado. Para la extinción de las llamas se movilizaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas, 10 brigadas y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado la Comandancia de Ourense.

