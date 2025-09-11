Iberdrola se hace con el 84% de su filial brasileña tras comprar a Previ su 30,29% por 1.880 millones

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 30,29% que posee Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en su filial brasileña, Neoenergia, por unos 1.880 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.

Mediante esta operación, Iberdrola, que hasta ahora tenía el 53,3% de su filial brasileña, pasará a controlar aproximadamente el 84% del capital social de Neoenergia.

El precio acordado, de 32,5 reales por acción, supondrá un desembolso de 11.950 millones de reales brasileños, aproximadamente unos 1.880 millones de euros.

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en los próximos meses.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras, ubicadas en los Estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia, y 18 líneas de transporte.

La filial de Iberdrola en Brasil cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y dispone de 3.800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Según ha destacado Iberdrola, Neoenergia se convirtió en 2024 en la empresa "que más fondos destinó a infraestructuras básicas en todo el país", gracias a inversiones por valor de más de 9.800 millones de reales (1.540 millones de euros), cuyo objetivo ha sido el de expandir, renovar, mantener y automatizar su red.

"En los próximos años, la compañía afronta unas perspectivas de fuerte crecimiento gracias al incremento esperado de las inversiones en redes reguladas con marcos regulatorios incentivadores", apunta Iberdrola en un comunicado.

Con esta operación, Iberdrola destaca que da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España.