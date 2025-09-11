Ester Expósito recuerda con cariño su paso por 'Élite'

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices más relevantes a nivel nacional. Gracias a su papel en 'Élite', serie que la encumbró y nos dio a conocer su talento, la joven ha sabido hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación.

Aunque lo cierto es que no siempre ha sido noticia por sus trabajos, Ester ha tenido que lidiar con las especulaciones que ha habido acerca de su físico y también los rumores de su vida sentimental... pero siempre se ha mantenido al margen de eso.

Este miércoles, la actriz acudía al desfile de la nueva colección de Desigual en Barcelona y allí dejaba claro que está enamorada "de mí, de la vida y de mí" cuando le preguntaban por cómo se encuentra actualmente su corazón.

Además, Expósito tuvo unas bonitas palabras para 'Élite' su primer gran trabajo: "Fue lo que me permitió que se me abrieran las puertas de varios lugares del mundo, que mi trabajo llegara a otros países y se conocieran otros lugares y que me llegaran un montón de oportunidades después".

En ese aspecto, aprovechaba los medios para desmentir cualquier tipo de malentendido con su compañera Danna Paola, asegurando que "polémica entre nosotras, ya lo hemos dicho, no hubo ninguna", ya que "no pasó absolutamente nada de mal rollo entre nosotras"... tanto es así que desvelaba estar "con ganas de abrazarnos y reírnos de todo lo que pasa".