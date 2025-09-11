Agencias

El Ejército israelí afirma haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado en la madrugada de este jueves de la interceptación de "un misil lanzado desde Yemen" que ha activado las alertas, aunque no han precisado en qué parte del territorio.

"Tras las alertas que se activaron hace poco en varias zonas del país, la Fuerza Aérea interceptó un misil lanzado desde Yemen", ha publicado el Ejército israelí a través de su canal en Telegram, donde también ha notificado que "las alertas se han activado de acuerdo con la política establecida".

Sin que ningún grupo se haya atribuido por el momento el lanzamiento, las FDI no han señalado tampoco a los hutíes como responsables del mismo, pese a las múltiples instancias en las que los rebeldes yemeníes han llevado a cabo y reivindicado acciones similares en los últimos meses.

Las milicias hutíes, que controlan desde 2015 Saná y otras zonas del norte y el oeste del país, aseguran perseguir con este tipo de acciones la defensa de la causa palestina frente a la ofensiva puesta en marcha por Israel hace ya casi dos años tras los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

