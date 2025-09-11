El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado este jueves los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí contra la capital de Qatar, Doha, si bien han evitado mencionar a Israel, responsable de los bombardeos, en un documento firmado por sus 15 Estados miembros, incluido Estados Unidos.

"Los miembros del Consejo de Seguridad han expresado su condena por los ataques en Doha, territorio de un mediador clave, el 9 de septiembre. Han expresado su profundo arrepentimiento por la muerte de vidas civiles", reza un comunicado conjunto.

Los Estados miembros del organismo han subrayado "la importancia de la desescalada" y han expresado su solidaridad con Qatar, mientras que han hecho hincapié en su apoyo a la soberanía y la integridad territorial qatarí, en línea con la Carta de Naciones Unidas.

"Reiteran su apoyo al vital papel que Qatar continúa realizando en los esfuerzos de mediación en la región, junto a Egipto y Estados Unidos", han añadido, antes de pedir de nuevo la liberación de los rehenes en manos de milicias palestinas en Gaza, así como el "final de la guerra y el sufrimiento".

En este sentido, han remarcado la "importancia de los esfuerzos diplomáticos en curso de Qatar, Egipto y Estados Unidos", y han pedido a las partes que "aprovechen la oportunidad para la paz".

El Ejército de Israel confirmó su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha mientras que estaban realizando consultas para un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora-- sobrevivieron a este bombardeo. Además, falleció un agente de la Policía de Qatar y otros más resultaron heridos.