Agencias

El colchonero Thiago Almada sufre una lesión muscular en la pierna derecha

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Atlético de Madrid ha confirmado que el futbolista argentino Thiago Almada "sufre una lesión muscular en la pierna derecha", según lo dictaminado por los servicios médicos del club madrileño después de que el centrocampista se hubiera lesionado en una reciente convocatoria con la selección de su país.

"El '11' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", concluyó este jueves la breve nota de prensa del Atlético.

Almada jugó el pasado 4 de septiembre con Argentina durante el triunfo por 3-0 ante Venezuela en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026, pero ya no estuvo disponible para el duelo que la 'Albiceleste' perdió por 1-0 el 9 de septiembre contra Ecuador.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ACT. El Athletic Club concreta el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

ACT. El Athletic Club concreta

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Al menos ocho muertos y

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Ascienden a 46 los muertos

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

Más de un centenar de

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

(Previa) Barça y Atlético buscan