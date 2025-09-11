El colchonero Thiago Almada sufre una lesión muscular en la pierna derecha

El Atlético de Madrid ha confirmado que el futbolista argentino Thiago Almada "sufre una lesión muscular en la pierna derecha", según lo dictaminado por los servicios médicos del club madrileño después de que el centrocampista se hubiera lesionado en una reciente convocatoria con la selección de su país.

"El '11' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", concluyó este jueves la breve nota de prensa del Atlético.

Almada jugó el pasado 4 de septiembre con Argentina durante el triunfo por 3-0 ante Venezuela en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026, pero ya no estuvo disponible para el duelo que la 'Albiceleste' perdió por 1-0 el 9 de septiembre contra Ecuador.